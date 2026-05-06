Instacart prévoit que sa principale métrique de vente trimestrielle dépassera les estimations grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Instacart dépasse les prévisions concernant la valeur brute des transactions et le bénéfice de base du premier trimestre

* La société prévoit un bénéfice de base ajusté au deuxième trimestre globalement conforme aux estimations

* La société augmente son programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars

(Mise à jour des cours de l'action et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10) par Neil J Kanatt

Instacart CART.O a annoncé mercredi que la valeur brute des transactions du deuxième trimestre devrait dépasser les attentes de Wall Street et a indiqué que les consommateurs recherchaient de plus en plus un bon rapport qualité-prix, ce qui stimule la demande pour ses services de livraison de courses en ligne.

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et l'inflation liées au conflit entre les États-Unis et l'Iran rendent les produits du quotidien plus chers pour les consommateurs, qui étaient déjà confrontés à une hausse du coût de la vie, ce qui les pousse à acheter des produits moins chers.

Instacart, qui met l'accent sur l'accessibilité financière, « constate une bonne santé chez les consommateurs » et n'a observé aucun « changement significatif » dans les habitudes de consommation jusqu'à présent, a déclaré le directeur général Chris Rogers à Reuters.

La société a indiqué que les détaillants de type « club », qui offrent des remises importantes à leurs membres, continuaient de surperformer sur sa plateforme, tandis que les détaillants proposant un meilleur rapport qualité-prix connaissaient une croissance plus rapide.

Pour le trimestre en cours, Instacart prévoit un GTV (une mesure clé qui reflète la valeur des produits vendus sur la base des prix affichés sur sa plateforme) compris entre 10,10 et 10,25 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur à l'estimation des analystes de 10,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice de base ajusté compris entre 290 et 300 millions de dollars, ce qui correspond globalement à l'estimation moyenne des analystes de 298,8 millions de dollars.

Le GTV d'Instacart au premier trimestre a augmenté de 13 % pour atteindre 10,29 milliards de dollars, dépassant les estimations de 10,2 milliards de dollars, tandis que le bénéfice de base ajusté a grimpé de 23 % pour atteindre 300 millions de dollars, dépassant les estimations de 287,4 millions de dollars.

La société a toutefois fait état d'une hausse de 10 % des commandes, contre une croissance de 16 % un an plus tôt, ce qui a entraîné une baisse de 10 % de son action.

Rogers a déclaré que les commandes du même trimestre de l'année précédente avaient bénéficié de l'introduction d'un panier minimum de 10 dollars.

"Cela ressemble à une correction excessive classique", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer, à propos de la réaction du cours de l'action, ajoutant que le "cœur de métier" de la société restait intact malgré une concurrence intense.

Instacart a également révélé avoir relevé la semaine dernière son objectif annuel de rachat d'actions de 1 milliard de dollars, le portant à 3,5 milliards de dollars.