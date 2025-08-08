Instacart optimiste sur ses perspectives 2025

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires d'Instacart s'élève à 914 millions de dollars, en hausse de 11% sur un an. Sur cette période, les commandes du spécialiste de la livraison de produits alimentaires ont atteint près de 83 millions, soit une progression de 17% sur un an. La marge brute PCGR ressort à 678 millions de dollars, en augmentation de 9% sur un an. Le bénéfice net PCGR atteint les 116 millions de dollars, en croissance de 92% par rapport au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté s'élève à 262 millions de dollars, en hausse de 26%.

Au troisième trimestre, Instacart anticipe une valeur de transaction brute entre 9 et 9,15 millions de dollars, contre 9,081 millions de dollars au second trimestre (soit une hausse de 11% par rapport au second trimestre 2024).

L'Ebitda ajusté devrait se situer entre 260 et 270 millions de dollars.

