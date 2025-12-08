Instacart monte après avoir lancé son application sur ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de la plateforme de livraison d'épicerie en ligne Instacart CART.O ont augmenté de jusqu'à 1,1 % pour atteindre 44,68 $, s'affichant dernièrement en hausse de 0,5 %.

** La société lance une application sur ChatGPT d'OpenAI, permettant aux consommateurs de faire leurs achats auprès de plus de 1 800 détaillants directement dans ChatGPT.

** L'expérience de l'application Instacart ChatGPT avec paiement instantané est actuellement disponible sur les versions de bureau et web mobile; tandis que pour les applications iOS et Android, le paiement instantané sera déployé dans les semaines à venir, a déclaré la société.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 6,7 % depuis le début de l'année.