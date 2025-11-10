Instacart en hausse grâce à des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le point 5 pour dire que le T4 GTV est 'supérieur' aux estimations et non 'inférieur' aux estimations)

10 novembre - ** Les actions de la plateforme de livraison d'épicerie en ligne Instacart CART.O sont en hausse d'environ 7% à 39,40 dollars avant bourse

** La société dépasse les estimations de la valeur brute des transactions du troisième trimestre (GTV) et du bénéfice de base grâce à la résistance de la demande de livraison

** La valeur brute des transactions du troisième trimestre s'élève à 9,17 milliards de dollars, contre des estimations de 9,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice de base de CART a été de 278 millions de dollars par rapport aux estimations de 264,5 millions de dollars

** Le point médian de sa fourchette de prévisions pour le quatrième trimestre était supérieur aux estimations des analystes

** Jusqu'à la dernière clôture, CART a baissé d'environ 11 % depuis le début de l'année