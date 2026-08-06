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Instacart en hausse grâce à des prévisions trimestrielles optimistes
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 22:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action d'Instacart, société spécialisée dans la livraison de courses en ligne CART.O , a progressé de 11 % à 50,25 dollars lors des négociations après clôture ** La société prévoit pour le troisième trimestre une valeur brute des transactions (GTV) et un bénéfice de base supérieurs aux estimations des analystes, les consommateurs privilégiant la commodité de la livraison de courses en ligne

** La société prévoit que la GTV du troisième trimestre, un indicateur clé qui reflète la valeur des produits vendus sur la base des prix affichés sur Instacart, se situera entre 10,30 milliards et 10,55 milliards de dollars, soit au-dessus de l’estimation moyenne des analystes de 10,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice de base ajusté compris entre 320 millions et 340 millions de dollars, contre une estimation de 318,8 millions de dollars

** Affiche un GTV de 10,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation de 10,20 milliards de dollars.

** Le bénéfice de base ajusté du deuxième trimestre, à 313 millions de dollars, dépasse les attentes des analystes, qui s'élevaient à 298 millions de dollars.

** À la clôture d'hier, le titre restait pratiquement inchangé depuis le début de l'année

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INSTACART (MAPLEBEAR)
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