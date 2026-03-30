Instacart en hausse après que Jefferies l'ait relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de livraison d'épicerie en ligne Instacart CART.O , anciennement connue sous le nom de Maplebear, ont augmenté de 2 % à 36,11 $ avant la mise sur le marché

** Jefferies passe de "hold" à "buy" et augmente l'objectif de cours de 38 $ à 45 $, soit une hausse de 26 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La croissance à deux chiffres de la valeur brute des transactions - un indicateur clé qui montre la valeur des produits vendus en fonction des prix - ainsi que les gains d'efficacité opérationnelle et plus de cinq ans de rachats d'actions réguliers sont susceptibles de soutenir une croissance durable des bénéfices de l'ordre de 15 % ou plus - Jefferies

** Jefferies prévoit un coup de pouce de la sortie de Kroger de ses activités d'exécution des commandes et de l'expansion internationale de CART

** 18 des 35 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et 2 comme "vendue" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 48,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 20 % depuis le début de l'année