Instacart chute après que Wedbush soit devenu baissier en raison d'une concurrence accrue

21 août - ** Les actions de la plateforme de livraison de produits alimentaires Instacart CART.O , anciennement connue sous le nom de Maplebear, ont baissé de 2,8 % en pré-marché à 44,25 $ après que Wedbush les ait rétrogradées de "neutre" à "sous-performance" en raison des inquiétudes liées à la concurrence

** Le courtier a réduit le PT de 13 $ à 42 $ contre un PT médian de 58,50 $, selon LSEG

** L'équipe d'analystes de Wedbush dirigée par Scott Devitt écrit dans une note: " CART a démontré une valeur de transaction brute saine et une trajectoire d'amélioration de la marge au cours des derniers trimestres, mais l'expansion récente du service de livraison d'épicerie périssable le jour même d'Amazon a intensifié l'environnement concurrentiel "

** Si CART peut se spécialiser en fournissant un soutien omnicanal aux épiciers locaux/régionaux disposant de ressources limitées, Devitt pense que les consommateurs opteront pour des "sources plus convaincantes et axées sur la valeur"

** Co doit maintenant naviguer dans cette nouvelle dynamique pour protéger sa part de marché, qui, selon Devitt, s'érodera au fil du temps à mesure qu'Amazon et d'autres concurrents se rapprocheront ** Le 13 août, l'action CART a chuté de 11,5 % après qu'Amazon.com AMZN.O a déclaré que la nouvelle livraison le jour même pour les denrées périssables est gratuite pour les membres Prime pour les commandes de plus de 25 $

** Aujourd'hui, sur 34 analystes couvrant CART, 18 estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", 15 estiment qu'elle est "conservée" et Wedbush est le seul analyste à être baissier

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions ont augmenté de 9,9 % depuis le début de l'année, en ligne avec la progression de 9,6 % du Nasdaq .IXIC . L'action a atteint un record intrajournalier de 53,50 $ le 8 août