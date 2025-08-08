Instacart bondit après des prévisions de valeur brute de transaction supérieures aux estimations

8 août - ** Les actions d'Instacart CART.O ont augmenté d'environ 14 % à 56,30 $ avant le marché

** La société, également connue sous le nom de Maplebear, prévoit une valeur de transaction brute pour le troisième trimestre supérieure aux estimations , aidée par une demande résiliente dans le cadre des efforts déployés pour offrir des produits d'épicerie à faible coût

** La plateforme de livraison de produits alimentaires prévoit une valeur de transaction brute pour le trimestre en cours comprise entre 9 et 9,15 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 8,99 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action du deuxième trimestre s'élève à 41 cents, au-dessus des estimations de 38 cents

** Au moins sept maisons de courtage augmentent le prix cible de l'action

** La maison de courtage J.P.Morgan augmente le PT de 50 $ à 65 $, dit que CART reste le leader du marché de l'épicerie pour les tiers et continue d'attirer de nouveaux clients

** Les analystes de Jefferies sont légèrement plus confiants quant à la poursuite de la forte croissance de GTV, les résultats du T2 ayant apaisé les craintes d'un ralentissement suite au partenariat avec Uber Eats

** CART a conclu un partenariat avec Uber Eats en mai de l'année dernière, afin d'ajouter des restaurants à sa plateforme

** 17 des 31 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver"; leur prévision médiane est de 56,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 19 % depuis le début de l'année