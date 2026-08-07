Instacart affiche un trimestre solide avec des prévisions supérieures aux estimations, grâce à une forte demande de livraisons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 3 et 8) par Koyena Das

Instacart CART.O a annoncé des prévisions pour le troisième trimestre concernant la valeur brute des transactions et le bénéfice de base supérieures aux attentes des analystes, les consommateurs appréciant la commodité des livraisons de courses en ligne et recherchant des offres avantageuses dans un contexte de prudence en matière de dépenses.

Son action a progressé d’environ 10 % en séance prolongée jeudi, après que la société a également dépassé les estimations pour le trimestre d’avril à juin.

Confrontés à une inflation tenace et à des incertitudes macroéconomiques plus générales, les consommateurs optent pour des alternatives moins chères pour leurs produits de première nécessité tout en se tournant vers les services de livraison rapide, attirés par la facilité, la rapidité et le rapport qualité-prix qu'ils offrent.

“Les consommateurs ne se contentent pas de choisir des produits moins chers, ils prennent des décisions d’achat plus réfléchies, et une seule application leur permet de comparer plus facilement les détaillants, les promotions et la taille de leur panier avant de passer commande”, a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

Instacart, qui met l’accent sur l’accessibilité financière, a abaissé l’année dernière le montant minimum de commande pour son programme de fidélité Instacart+ à 10 dollars, cherchant ainsi à capter les petits paniers d’épicerie alors que ses concurrents se lançaient agressivement sur le marché des commandes de faible montant.

“Nous attirons et fidélisons davantage de clients sur notre place de marché et notre plateforme d’entreprise, ce qui crée davantage de valeur pour les détaillants, les marques et les acheteurs”, a déclaré le directeur général Chris Rogers.

L'activité publicitaire d'Instacart, anciennement connue sous le nom de Maplebear, a progressé de 16 % pour atteindre 297 millions de dollars au deuxième trimestre.

“Instacart a créé une dynamique vertueuse: un plus grand nombre de consommateurs attire davantage de détaillants et de marques, ce qui renforce ses activités de place de marché, de publicité et de services aux entreprises”, a déclaré Suzy.

La société prévoit que la valeur brute des transactions du troisième trimestre, un indicateur clé qui reflète la valeur des produits vendus sur la base des prix affichés sur Instacart, se situera entre 10,30 milliards et 10,55 milliards de dollars, soit au-dessus de l’estimation moyenne des analystes de 10,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Instacart prévoit également un bénéfice de base ajusté compris entre 320 et 340 millions de dollars, contre une estimation de 318,8 millions de dollars.

Son concurrent DoorDash a également annoncé mercredi des prévisions optimistes concernant la valeur brute des commandes et le bénéfice de base du troisième trimestre, la demande de livraisons restant solide.

La valeur brute des transactions s’est élevée à 10,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation de 10,20 milliards de dollars.

Le bénéfice de base ajusté, à 313 millions de dollars, a également dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 298 millions de dollars.