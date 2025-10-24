Inspire Medical Systems plonge, Jefferies abaisse sa note à "conserver"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de la société de technologie médicale Inspire Medical Systems INSP.N chutent de près de 3 % à 77,9 $ sur le marché préliminaire ** Jefferies rétrograde la note de l'action de "acheter" à "conserver" * Jefferies cite une confiance réduite dans la capacité de l'entreprise à accélérer la croissance de ses ventes pour atteindre ses objectifs à moyen terme et ne s'attend plus à ce que l'expansion multiple fasse augmenter la valeur de l'action.

** La société de courtage a également abaissé son objectif de cours à 85 $ contre 160 $, soit une hausse de 6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies indique que les vents contraires provenant des médicaments amaigrissants GLP-1, la concurrence croissante et les pertes de parts de marché, le faible remboursement des médecins et les attentes limitées pour Inspire 5 (l'appareil de nouvelle génération de la société pour l'apnée du sommeil) sont susceptibles d'entraver l'accélération de la croissance des ventes en 2026

** La note moyenne de 20 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 125 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de près de 57 % depuis le début de l'année