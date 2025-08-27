 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inspire Medical Systems chute après le départ de son directeur financier
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 00:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la société de technologie médicale Inspire Medical Systems INSP.N chutent de 3 % à 89 $ après la fermeture des marchés ** La société a annoncé que le directeur financier , Rick Buchholz, quittera ses fonctions le 31 décembre, afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles

** INSP est activement à la recherche de son prochain directeur financier

** La société a également réaffirmé ses prévisions de revenus annuels ** "Nous ne sommes pas entièrement surpris par la transition, et nous voyons le potentiel d'un nouveau directeur financier pour aider INSP à débloquer une valeur actionnariale sous-évaluée" - la société de courtage Baird

** L'action a baissé de ~50% depuis le début de l'année

Valeurs associées

INSPIRE MED SYS
91,680 USD NYSE -1,32%
© 2025 Thomson Reuters.

