Inspira Global prend une participation dans l'opérateur indien Burger King RBA pour environ 50,5 millions de dollars

Restaurant Brands Asia RESR.NS a déclaré mardi qu'Inspira Global allait acquérir une participation de contrôle dans l'exploitant de Burger King en Inde et en Indonésie pour environ 4,60 milliards de roupies (50,54 millions de dollars).

Inspira achètera la totalité de la participation de 11,26% dans Restaurant Brands Asia (RBA) à QSR Asia, le véhicule d'investissement détenu par Everstone.

En outre, Inspira prévoit d'investir environ 9 milliards de roupies par le biais d'une attribution préférentielle d'actions et 6 milliards de roupies supplémentaires par le biais de bons de souscription, a indiqué RBA dans un communiqué.

Ces actions déclencheront une offre ouverte aux actionnaires publics de RBA, a-t-elle ajouté.

RBA a une capitalisation boursière de 408,4 millions de dollars à Mumbai, selon les données compilées par LSEG.

Reuters a rapporté lundi que RBA s'apprêtait à faire entrer un nouvel investisseur stratégique, le family office des fondateurs de l'entreprise indienne Ajanta Pharma devant participer, potentiellement en injectant jusqu'à 8 milliards de roupies indiennes (88 millions de dollars) dans l'entreprise.

(1 $ = 91,0260 roupies indiennes)