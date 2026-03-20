Insperity bondit après que le directeur général de la société de services RH a révélé ses achats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de la plateforme de services RH Insperity NSP.N ont bondi de 11,4 % à 25,30 $ et sont en passe de connaître leur meilleure journée depuis plus d'un an le vendredi, après que son président-directeur général Paul Sarvadi ait déclaré avoir acheté des actions cette semaine

** Les actions de NSP ont enregistré leur plus forte hausse en pourcentage depuis février 2025 et ont atteint leur plus haut niveau en un mois ** Sarvadi a acheté 201 987 actions au prix moyen d'environ 23,20 $, d'une valeur approximative de 4,7 millions de dollars, entre mardi et jeudi, selon une déclaration à la SEC

** Suite à ses achats directs et indirects effectués par l'intermédiaire d'un partenariat, la propriété effective totale de Sarvadi est maintenant d'environ 1,47 million d'actions

** Les achats d'initiés sont souvent considérés comme un signal de confiance dans les perspectives commerciales d'une entreprise

** La société NSP, basée à Kingwood au Texas, a environ 37,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 950 millions de dollars

** Malgré un gain sur la séance, le titre a perdu ~35% depuis le début de l'année et ~70% sur les 12 derniers mois

** Sur 5 analystes couvrant le titre, 1 note "acheter", 3 notes "conserver" et 1 recommande "vendre"; PT médian $36, par LSEG