Insmed progresse grâce à un essai de phase avancée qui soutient l'utilisation à plus grande échelle d'un médicament contre les maladies pulmonaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Insmed INSM.O augmentent de 9,4 % à 148,79 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que l'antibiotique inhalé Arikayce a aidé des patients atteints de la maladie pulmonaire MAC, une infection pulmonaire rare qui provoque une toux prolongée, de la fatigue et des problèmes respiratoires

** L'étude de phase avancée a testé Arikayce avec des médicaments standard chez des patients nouvellement diagnostiqués

** Près de 88% des patients ont éliminé l'infection au sixième mois, contre 57% pour le placebo; le bénéfice s'est maintenu jusqu'au quinzième mois, selon la société

** L'objectif principal de l'étude est d'aider les patients à éliminer l'infection pulmonaire et à améliorer les symptômes respiratoires

** Les effets secondaires tels que la toux et les changements de voix étaient plus fréquents; des effets secondaires graves ont été observés chez 14% des patients contre 11% pour le placebo - INSM

** La société prévoit de demander l'autorisation d'étendre l'utilisation d'Arikayce aux États-Unis et au Japon dans le courant de l'année

** Les actions ont été multipliées par deux en 2025