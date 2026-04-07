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Insmed interrompt le développement d'un médicament contre les affections cutanées après l'échec d'une étude à mi-parcours
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'informations sur l'essai et le médicament aux paragraphes 2 à 6)

Insmed INSM.O a annoncé mardi qu'elle interrompait le développement de son traitement pour une maladie inflammatoire chronique de la peau, après l'échec d'un essai à mi-parcours.

Le médicament, le brensocatib, n'a pas atteint l'objectif principal qui était de réduire les bosses douloureuses chez les patients atteints d'hidradénite suppurée, a déclaré la société.

"Bien que nous soyons déçus par les résultats, nous espérons que les enseignements tirés de cette étude contribueront à une meilleure compréhension scientifique de l'HS", a déclaré Martina Flammer, Chief Medical Officer d'Insmed.

Le médicament s'est avéré généralement sûr, sans nouveaux signaux de sécurité, a déclaré l'entreprise. Elle prévoit de présenter les données lors d'une prochaine réunion.

Insmed a déclaré en décembre qu'elle avait interrompu le développement du brensocatib en tant que traitement d'une affection chronique des sinus après l'échec d'un essai.

Le brensocatib, commercialisé sous le nom de Brinsupri, est autorisé aux États-Unis pour le traitement de la bronchectasie non kystique, une affection pulmonaire chronique caractérisée par des voies respiratoires endommagées en permanence.

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