Insmed grimpe après que Morgan Stanley l'ait relevé à "surpondérer" et ait augmenté son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Insmed INSM.O sont en hausse de 3,8 % à 150,82 $ avant le marché

** Morgan Stanley relève la note à "surpondérer" de "pondération égale"; augmente l'objectif de prix à 212,00 $ de 166,00 $

** Le nouveau PT implique une hausse d'environ 48% par rapport à la dernière clôture

** La société de courtage indique que Brinsupri, la nouvelle pilule d'Insmed pour la bronchiectasie, une maladie pulmonaire chronique, gagne du terrain plus rapidement que prévu. Les médecins sont de plus en plus confiants et les prescriptions s'élargissent pour le médicament qui aide à réduire l'inflammation des poumons

** Morgan Stanley cite une étude exclusive montrant que 85 % des pneumologues américains ont déjà prescrit Brinsupri, et que la part des patients devrait presque doubler d'ici la fin de l'année

** À la dernière clôture, l'action INSM a baissé de 16,5 % depuis le début de l'année