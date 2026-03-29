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Insilico Medicine conclut une collaboration avec Eli Lilly pour un montant de 2,75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 14:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement complet avec changement de source)

Insilico Medicine 3696.HK , développeur de médicaments à base d'IA générative, a déclaré dimanche avoir conclu un accord mondial de licence et de recherche avec le fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N , qui pourrait valoir jusqu'à 2,75 milliards de dollars, y compris des paiements d'étape.

Les entreprises pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers l'IA pour accélérer la R&D, en misant sur de nouveaux outils de modélisation et des laboratoires automatisés pour réaliser des gains d'efficacité dans l'ensemble de leur portefeuille de produits, et conformément à la volonté de la Food and Drug Administration américaine de réduire les essais sur les animaux dans un avenir proche.

En vertu de cet accord, Lilly recevra une licence EXCLUSIVE pour développer, fabriquer et commercialiser des médicaments candidats précliniques administrés par voie orale, produits par Insilico Medicine, pour des maladies sélectionnées, a déclaré la société cotée à Hong Kong dans un document réglementaire.

Insilico Medicine a également indiqué qu'elle recevrait un paiement initial de 115 millions de dollars et qu'elle pourrait prétendre à des paiements d'étape en matière de développement, de réglementation et de commercialisation, ce qui pourrait porter la valeur totale de l'accord à environ 2,75 milliards de dollars, ainsi qu'à des redevances progressives sur les ventes futures.

Le Financial Times avait déjà fait état de cette transaction. Le journal, citant des sources anonymes, a déclaré que Lilly acquerra les droits exclusifs de vente d'un médicament GLP-1 pour le diabète auprès d'Insilico Medicine.

Valeurs associées

CSL
84,930 EUR Tradegate +2,33%
ELI LILLY & CO
878,120 USD NYSE -2,06%
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