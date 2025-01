Insight se trouve un nouveau directeur général

Insight Investment vient de nommer Raman Srivastava en tant que directeur général. Il succède à Abdallah Nauphal, qui a pris la décision de quitter Insight au premier semestre 2025, après plus de 20 ans passés au sein de la société de gestion, dont 17 ans en tant que directeur général. Sous sa direction, Insight a vu ses encours bondir de 75 milliards de livres à 665 milliards de livres. La société avait été fondée en 2002 et rachetée en 2009 par BNY. Elle est spécialisée dans l’obligataire et la gestion sous contrainte de passif (LDI).

Raman Srivastava était dernièrement vice-président exécutif et directeur des investissements monde de Great-West Lifeco. Il est rattaché à Jose Minaya, responsable mondial de BNY Investments and Wealth.

Laurence Marchal