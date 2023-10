INSIGHT-Lutte des familles trisomiques pour l'accès aux essais et aux traitements de la maladie d'Alzheimer

par Julie Steenhuysen

CHICAGO, 10 octobre (Reuters) - Lorsque Lianor da Cunha Hillerstrom, de Lexington (Massachusetts), a appris que son fils Oskar, aujourd'hui âgé de 9 ans, était atteint du syndrome de Down, elle s'est inquiétée mais n'a pas paniqué.

Enfant, Lianor a vécu quelque temps à Santo Amaro de Oeiras, au Portugal, près de sa tante Teresa, atteinte du syndrome de Down, qui entraîne une déficience intellectuelle. Si Lianor, âgée de 47 ans, était restée au Portugal, elle aurait vu sa tante décliner puis mourir à 60 ans de la maladie d'Alzheimer - la cause de décès la plus fréquente chez les personnes atteintes du syndrome de Down.

Aujourd'hui, le mari de Lianor et père d'Oskar, Hampus Hillerstrom, 46 ans, ancien cadre dans le secteur de la biotechnologie, mène une action pour que son fils et les autres personnes atteintes du syndrome de Down bénéficient de la même égalité que les adultes neurotypiques.

Cela signifie qu'ils doivent pouvoir bénéficier de nouveaux médicaments prometteurs tels que le Leqembi, récemment approuvé par Eisai 4523.T et Biogen BIIB.O , et le donanemab expérimental d'Eli Lilly LLY.N , ainsi que de l'inclusion des personnes atteintes du syndrome de Down dans les essais cliniques de traitements contre la maladie d'Alzheimer.

"L'objectif est de s'assurer que nous avons accès à ces traitements", a-t-il déclaré. "Idéalement, nous devrions participer à ces essais dès le début

Reuters a interrogé cinq neurologues de renom qui recommandent de ne pas utiliser immédiatement les médicaments parce qu'ils n'ont pas été testés dans cette population, dont la prédisposition unique à la maladie d'Alzheimer pourrait poser des risques supplémentaires pour la sécurité. Cette situation place Hillerstrom, directeur général de l'organisation de recherche sur le syndrome de Down LuMind IDSC, et d'autres groupes de défense dans la position inhabituelle d'être en désaccord avec d'éminents experts dans ce domaine.

Reuters a appris que les groupes de défense ont transmis leur message directement au programme de santé Medicare du gouvernement américain, en cherchant à modifier les politiques écrites qui, selon eux, pourraient empêcher les personnes atteintes du syndrome de Down d'être remboursées pour les traitements.

Le syndrome de Down touche 400 000 personnes aux États-Unis et plus de 6 millions dans le monde. Les personnes atteintes héritent d'une troisième copie du chromosome 21, ce qui leur confère une portion supplémentaire d'un gène qui entraîne une surproduction d'une protéine appelée bêta-amyloïde.

À l'âge de 30 ans, la plupart des personnes atteintes du syndrome de Down présentent des amas anormaux d'amyloïde dans leur cerveau, et nombre d'entre elles montrent des signes de démence dans la quarantaine ou la cinquantaine.

Les essais cliniques du Leqembi et du donanemab, qui devrait être homologué aux États-Unis dans le courant de l'année, ont montré que l'élimination de la bêta-amyloïde pouvait ralentir le déclin cognitif chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Les défenseurs des patients et trois neurologues interrogés par Reuters pensent qu'il pourrait en être de même pour les personnes atteintes du syndrome de Down.

Cependant, les médicaments peuvent provoquer des gonflements et des hémorragies cérébrales, un risque particulièrement élevé chez les personnes atteintes d'une maladie appelée angiopathie amyloïde cérébrale (CAA) qui touche près de la moitié des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Dans une partie étendue de l'essai principal d'Eisai sur Leqembi, l'angiopathie amyloïde cérébrale a été associée à un décès.

Les personnes atteintes du syndrome de Down, qui n'ont pas été incluses dans les essais de phase finale d'Eisai ou de Lilly, présentent des taux de CAA supérieurs à la moyenne, et les neurologues craignent que l'élimination de l'amyloïde avec un médicament comme Leqembi n'affaiblisse les parois artérielles, entraînant des hémorragies dans le cerveau.

lA DIGNITÉ DU RISQUE

Hillerstrom a déclaré que les groupes font "très fortement" pression sur Eisai et Lilly pour qu'ils réalisent des essais d'innocuité sur le syndrome de Down, et il a indiqué qu'il avait rencontré les entreprises pour les inciter à concevoir de tels essais. En raison des risques uniques, LuMind et d'autres groupes conseillent aux familles d'attendre les données.

Ces essais n'en étant qu'au stade de la planification, il pourrait s'écouler trois ou quatre ans avant qu'ils ne donnent des réponses, c'est pourquoi les défenseurs des droits de l'homme et d'autres personnes en première ligne souhaitent également que les obstacles aux médicaments approuvés par la FDA soient levés.

Emily Largent, bioéthicienne et experte en politique de santé à la Perelman School of Medicine de l'université de Pennsylvanie, a déclaré que, face à une maladie mortelle, les personnes atteintes du syndrome de Down devraient être autorisées à peser les risques et les avantages du traitement, ce qu'elle a appelé "la dignité du risque"

Pour ce faire, il faut notamment convaincre Medicare de modifier le libellé de sa politique nationale de couverture, affirment les défenseurs de cette cause, dont Mme Hillerstrom. Cela impliquerait d'inclure des échelles d'évaluation cognitive validées pour détecter les changements de mémoire chez les personnes atteintes du syndrome de Down, ont déclaré trois sources d'experts à Reuters.

LuMind et une coalition de six autres groupes de défense ont présenté leurs arguments lors d'une réunion avec Medicare le 25 juillet. Ils ont insisté sur le fait que tous les autres traitements approuvés par la Food and Drug Administration américaine sont disponibles pour les personnes atteintes du syndrome de Down, même s'ils n'ont pas été testés sur des personnes atteintes de cette maladie, ont déclaré à Reuters des sources qui ont assisté à la réunion.

Un porte-parole de Medicare a déclaré que la politique de couverture actuelle n'interdisait pas aux personnes atteintes du syndrome de Down d'accéder à Leqembi, mais il n'a pas répondu à la question de savoir si l'agence envisageait de modifier les exigences du registre de la maladie d'Alzheimer.

D'ores et déjà, les médecins reçoivent des demandes pour ce médicament. Le Dr Beau Ances, neurologue à l'université de Washington à St. Louis, a déclaré qu'il ne proposerait pas le traitement tant que son innocuité n'aurait pas été démontrée et qu'il suivrait les recommandations publiées sur le site par d'éminents neurologues.

Mais il est frustré par l'attente. "J'ai perdu un certain nombre de patients rien que cette année", a déclaré M. Ances. "Je suis fatigué de faire des câlins. Je veux vraiment offrir une thérapie

Au lieu de cela, M. Ances demande aux patients de se joindre à un essai clinique parrainé par le National Institute on Aging qui a sélectionné des patients potentiels à l'aide de tests cognitifs conçus pour mesurer les changements dans la mémoire, le langage et l'attention, en particulier chez les personnes atteintes du syndrome de Down.

Ils subissent également des tests génétiques, des scanners cérébraux et d'autres tests nécessaires pour participer à un essai de traitement, et donnent leur consentement éclairé eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un représentant légalement autorisé.

Jusqu'à présent, 19 cliniques spécialisées, dont l'université de Washington, ont recruté 180 volontaires. Le Dr Michael Rafii, neurologue de l'Université de Californie du Sud qui dirige l'essai, a déclaré qu'il négociait avec les fabricants de médicaments pour tester un ou plusieurs traitements anti-amyloïdes dans le cadre d'un essai d'innocuité et d'efficacité contrôlé par placebo qui débutera l'année prochaine.

Lilly a refusé de dire si elle envisageait de réaliser un essai de sécurité ou de participer à cette étude. Une porte-parole d'Eisai a déclaré que l'entreprise "n'a pas de projet immédiat" de mener des essais cliniques de Leqembi sur des personnes atteintes du syndrome de Down.

vIVRE PLUS LONGTEMPS

La maladie d'Alzheimer est une préoccupation relativement récente pour les personnes atteintes du syndrome de Down. Les progrès des soins ont permis de plus que doubler l'espérance de vie, qui est passée d'une moyenne d'âge de 25 ans en 1983 à 60 ans aujourd'hui. Cet allongement de la durée de vie a entraîné la quasi-certitude de développer la maladie d'Alzheimer.

Le Dr William Mobley, neurologue à la faculté de médecine de l'université de San Diego, estime que les personnes atteintes du syndrome de Down ont beaucoup progressé depuis les années 1950, époque à laquelle les conseils médicaux habituels étaient d'envoyer les enfants dans une institution.

"Elles vivent plus longtemps, mais presque toutes meurent de la maladie d'Alzheimer lorsqu'elles dépassent l'âge de 60 ans", a-t-il déclaré.

M. Mobley et de nombreux autres neurologues et défenseurs des patients s'accordent sur l'importance des essais de sécurité et de l'inclusion des personnes atteintes du syndrome de Down dans les essais de futurs médicaments, plutôt que d'attendre des années jusqu'à ce qu'ils soient approuvés.

"Les cliniciens veulent voir ce type d'informations sur la sécurité avant de pouvoir prescrire des médicaments à notre population", a déclaré Hampus Hillerstrom.

Dawn Brooks, responsable du développement mondial du donanemab chez Lilly, a déclaré dans un communiqué que la société n'avait pas explicitement exclu les personnes atteintes du syndrome de Down. Étant donné que la maladie d'Alzheimer apparaît généralement chez les personnes atteintes du syndrome de Down vers la cinquantaine, il a été difficile de trouver des personnes pouvant participer à l'étude principale sur le donanemab, qui a recruté des personnes à partir de 60 ans.

La société collabore avec LuMind dans le cadre d'une étude visant à recueillir des données sur la manière dont la maladie d'Alzheimer se manifeste chez les personnes atteintes du syndrome de Down.

Margot Rhondeau, de la National Down Syndrome Society, dont la fille Hannah, âgée de 5 ans, est atteinte du syndrome de Down, a déclaré que pour certaines familles dont les enfants adultes présentent des signes de démence, les données relatives à la sécurité sont trop éloignées.

"En fin de compte, notre conviction est qu'un médecin et une famille doivent avoir le droit de décider ce qui est le mieux pour eux

