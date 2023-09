INSIGHT-Le Wegovy et d'autres médicaments amaigrissants examinés de près à la suite de rapports faisant état de pensées suicidaires

par Robin Respaut et Chad Terhune

28 septembre (Reuters) - Dawn Heidlebaugh s'est sentie enfermée dans un schéma inquiétant pendant qu'elle prenait Ozempic, le médicament populaire utilisé pour traiter le diabète et l'obésité.

Chaque dimanche, pendant plus d'un an, cette agent immobilier de l'Ohio, âgée de 53 ans, a reçu son injection hebdomadaire pour contrôler sa glycémie. Puis, tous les mardis, elle s'est sentie léthargique, déprimée et parfois suicidaire, pensant que son mari et ses quatre enfants se porteraient mieux sans elle. Ces sentiments duraient quelques jours et le cycle se répétait chaque semaine, sauf lorsqu'elle sautait une dose.

"Je savais que c'était le médicament", a déclaré Mme Heidlebaugh, qui a précisé qu'elle n'avait jamais souffert de dépression auparavant.

Heidlebaugh est l'un des quatre patients américains qui ont déclaré à Reuters avoir eu des pensées suicidaires alors qu'ils prenaient le médicament populaire Ozempic de Novo Nordisk

NOVOb.CO , approuvé pour traiter le diabète de type 2, ou Wegovy, un autre produit phare de Novo approuvé pour la perte de poids. Un cinquième patient a déclaré avoir souffert de dépression et de pensées suicidaires après avoir pris du Mounjaro, un médicament similaire contre le diabète d'Eli Lilly

LLY.N , qui est également utilisé pour la perte de poids. Les trois médicaments sont des agonistes des récepteurs GLP-1, qui ralentissent la digestion et réduisent la faim.

La Food and Drug Administration (FDA) a reçu 265 rapports de pensées ou de comportements suicidaires chez des patients prenant ces médicaments ou des médicaments similaires depuis 2010, a constaté Reuters en examinant la base de données des événements indésirables de l'agence. Trente-six de ces rapports décrivent un décès par suicide ou une suspicion de suicide. La FDA surveille ces rapports afin de décider s'il convient d'approfondir l'enquête sur la sécurité d'un médicament et de prendre des mesures pour protéger les patients, par exemple en imposant une étiquette d'avertissement.

Les cas de pensées suicidaires liées à cette classe de médicaments font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux, et une enquête a notamment été annoncée en juillet par les autorités de réglementation européennes. Dans une déclaration à Reuters, la FDA a indiqué qu'elle évaluait ces rapports et qu'elle déciderait des mesures à prendre, le cas échéant, après un examen approfondi.

De nombreux médicaments bénéfiques ont des effets secondaires rares et parfois dangereux qui doivent être soigneusement évalués par les régulateurs et gérés par les médecins, ce qui rend des avertissements clairs essentiels dans de tels cas, a déclaré Thomas J. Moore, associé à la faculté de l'École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, qui a étudié l'incidence des effets secondaires psychiatriques rares.

"Cela ne signifie pas qu'il faille automatiquement blâmer le médicament", a-t-il déclaré. "Cela signifie que la plainte d'un patient ne doit pas être automatiquement rejetée

L'étude de Reuters est le premier examen exhaustif des rapports d'événements indésirables de la FDA concernant des cas de pensées suicidaires liées aux médicaments GLP-1. L'agence de presse a également déposé des demandes de documents publics afin d'obtenir 113 descriptions plus détaillées d'incidents individuels parmi les 265 rapports figurant dans la base de données de la FDA. Les expériences des cinq patients qui ont parlé à Reuters n'ont jamais été rapportées auparavant.

Plus de la moitié des résumés narratifs décrivent des pensées suicidaires apparues peu de temps après que la personne a commencé à prendre le médicament ou en a augmenté la dose. Dans environ deux cinquièmes des cas, les symptômes ont cessé après que le patient a cessé de prendre le médicament ou en a diminué la dose.

Trente des 113 rapports décrivent des patients ayant des antécédents de dépression, de pensées suicidaires ou d'autres problèmes de santé mentale. Cinq autres rapports indiquent explicitement que le patient n'avait pas d'antécédents psychologiques. La plupart des rapports n'abordent pas ces antécédents médicaux.

Les rapports d'événements indésirables constituent un système d'alerte pour la communauté médicale, mais ne sont pas considérés comme des preuves scientifiques définitives. Soumis par des médecins, des patients, des fabricants de médicaments et d'autres personnes, ils manquent souvent de détails essentiels et ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'un médicament est à l'origine d'événements potentiellement dangereux pour la santé. Reuters a identifié les 265 rapports en recherchant dans la base de données gouvernementale des mots clés impliquant le suicide et l'automutilation; il est possible qu'il existe d'autres rapports sur ces effets secondaires.

Il est également possible que les rapports identifiés lors de ces recherches contiennent plusieurs soumissions décrivant le même incident.

Dans un communiqué, Novo a déclaré qu'elle prenait "très au sérieux tous les rapports concernant des effets indésirables liés à l'utilisation de ses médicaments" et qu'elle continuerait à surveiller les données cliniques et à collaborer avec les autorités. La société a déclaré qu'elle restait confiante dans le profil bénéfice-risque de ses produits et que sa propre surveillance de la sécurité n'avait trouvé aucune "association causale" entre les médicaments et les pensées d'automutilation.

Eli Lilly a déclaré dans un communiqué qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités de réglementation sur les problèmes de sécurité potentiels liés au Mounjaro et qu'elle continuerait à examiner les données sur "les idées suicidaires, les pensées d'automutilation et la dépression"

Le Dr Erick Turner, un ancien médecin de la FDA qui a examiné les médicaments psychiatriques, a déclaré que des cas tels que celui de Heidlebaugh sont préoccupants. Les régulateurs devraient prêter attention aux cas où les patients n'ont pas d'antécédents de dépression, ont soudainement des pensées suicidaires après avoir commencé ou augmenté leur dose, puis voient les symptômes disparaître après l'arrêt du traitement.

"Il est alors plus difficile d'expliquer la suicidalité", a déclaré M. Turner, professeur de psychiatrie à l'Oregon Health & Science University. "Cela rend plus crédible l'apparition de ces signaux de sécurité"

UNE RAISON DE S'ALARMER

Des millions de patients sont encouragés à essayer des médicaments tels que Wegovy, qui a entraîné une perte moyenne de 15 % du poids corporel d'une personne lors des essais cliniques, ce qui en fait le traitement de perte de poids approuvé le plus efficace à ce jour. Son approbation en 2021 a donné le coup d'envoi d'un nouveau marché pour les médicaments contre l'obésité qui, selon les estimations, atteindra 100 milliards de dollars d'ici dix ans. Novo Nordisk affirme que des essais supplémentaires, qu'il prévoit de publier bientôt, montrent que le médicament peut également aider à protéger les patients contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Les essais du Mounjaro ont montré une perte de poids encore plus importante, et Eli Lilly a déclaré qu'il s'attendait à ce que la FDA approuve le médicament à cette fin cette année.

Ozempic, Wegovy et Mounjaro se sont jusqu'à présent révélés relativement sûrs. Leurs essais cliniques n'ont pas révélé de risque de suicide, selon la FDA. Mais les médecins sont à l'affût de dangers précédemment non documentés, car des centaines de milliers de nouveaux patients commencent à prendre ces médicaments pour perdre du poids. Les risques accrus de suicide ont incité les autorités de réglementation à émettre des avertissements sévères sur les médicaments contre l'obésité dans le passé.

L'étiquette de prescription de Wegovy aux États-Unis, produite avec l'approbation de la FDA, indique que des pensées suicidaires ou des tentatives de suicide ont été rapportées lors d'essais cliniques pour d'autres médicaments amaigrissants. Elle recommande que les patients qui commencent à prendre Wegovy soient surveillés pour ce type de comportement et demande à ceux qui ont des antécédents de tentatives de suicide ou des pensées suicidaires actives d'éviter le médicament.

Le Saxenda de Novo, un GLP-1 approuvé en 2014 pour la perte de poids et inclus dans l'analyse Reuters des rapports d'événements indésirables soumis à la FDA, contient un avertissement de la FDA parce que des pensées ou des comportements suicidaires ont été observés chez certains patients au cours des essais cliniques de l'entreprise.

L'étiquette américaine d'Ozempic, qui a été approuvé pour le traitement du diabète en 2017, ne contient pas de telles mentions. Le comportement suicidaire ne figure pas parmi les effets secondaires potentiels des médicaments GLP-1 dans l'Union européenne.

La surveillance des médicaments GLP-1 s'est intensifiée en juillet après que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé une enquête sur le risque de suicide lié à Ozempic, Wegovy, Saxenda et à d'autres médicaments GLP-1. Elle a ensuite déclaré qu'elle analysait environ 150 rapports de pensées suicidaires. Les agences sanitaires du Royaume-Uni et du Canada examinent également le risque de suicide lié à ces médicaments. Les fabricants de médicaments ont déclaré qu'ils coopéraient à ces enquêtes.

Le régulateur européen prévoit de conclure son examen en novembre. L'agence a déclaré à Reuters que de tels examens peuvent conduire les régulateurs à exiger un avertissement sur le produit, à émettre des restrictions urgentes en matière de sécurité ou à demander aux fabricants de médicaments de mener une étude de sécurité plus approfondie.

Si la FDA constate que les médicaments à base de GLP-1 augmentent le risque de suicide, elle pourrait également exiger des avertissements. Dans le cas du Wegovy, l'agence pourrait renforcer l'avertissement existant en exigeant une formulation plus explicite établissant un lien entre le médicament et le risque de suicide. L'action la plus forte de l'agence, à moins d'interdire un médicament, est d'émettre un avertissement dit "boîte noire", qui pourrait inciter certains médecins et patients à éviter le médicament.

Novo Nordisk a soumis à la FDA 180 des 265 rapports décrivant des pensées ou des comportements suicidaires que Reuters a trouvés. Parmi les 113 descriptions de cas détaillées, 91 ont été déposées par Novo. Dans presque tous les cas, la société a écrit qu'il n'y avait pas assez de détails pour déterminer ce qui s'était passé. Dans trois rapports, la société a tenté d'expliquer l'expérience du patient en disant que les personnes en surpoids ont un risque plus élevé de dépression ou d'idées suicidaires. Novo a refusé de commenter les déclarations faites dans ces rapports.

Il est difficile d'évaluer si de tels rapports inciteront la FDA à prendre des mesures, ou à quelle vitesse. Comme l'a rapporté Reuters en début d'année, il a fallu 12 ans à l'agence pour lancer un examen de la sécurité du Singulair, un médicament contre les allergies et l'asthme, avant d'exiger un avertissement de boîte noire concernant les effets secondaires neuropsychiatriques graves, y compris les idées suicidaires, en 2020. À cette date, la FDA avait reçu plus de 80 rapports de personnes s'étant suicidées en prenant le médicament, dont 31 enfants et adolescents.

D'autres médicaments amaigrissants ont déjà fait l'objet de rapports faisant état de pensées suicidaires. L'Acomplia de Sanofi, qui n'a jamais été approuvé aux États-Unis, a été retiré en Europe en 2008 après avoir été associé à des pensées suicidaires. Le Contrave, un médicament pour la perte de poids, comporte un avertissement dans la boîte noire concernant les pensées suicidaires, et un autre médicament contre l'obésité, le Qsymia, comporte un avertissement indiquant aux patients d'arrêter de le prendre s'ils ont des pensées suicidaires.

Sanofi et Currax Pharmaceuticals, le fabricant de Contrave, ont déclaré que leurs médicaments ne devraient pas être comparés aux médicaments GLP-1 parce qu'ils contiennent des ingrédients actifs différents. John Amos, directeur général de Vivus LLC, qui vend le Qsymia, a déclaré que les patients devaient consulter leurs prestataires de soins de santé pour connaître les avantages et les risques des différents médicaments amaigrissants.

VISIONS DE LA MORT

Les médicaments GLP-1 atteignent le cerveau, selon les rapports pharmacologiques que Novo et Lilly ont soumis à la FDA. Cela pourrait expliquer leur efficacité à influencer les signaux de la faim, mais pourrait également augmenter les risques d'effets secondaires neuropsychiatriques.

Les patients qui ont parlé à Reuters ont décrit des sentiments suicidaires ou de panique qui sont apparus rapidement après avoir commencé à prendre le médicament ou après en avoir augmenté la dose.

Aucun d'entre eux n'était au courant que leur expérience avait été signalée à la FDA, ce qui souligne le fait que la base de données des événements indésirables de la FDA ne permet souvent pas de saisir toute l'étendue des problèmes potentiels d'un médicament. Certaines personnes ne font pas le lien entre leurs problèmes médicaux ou psychologiques et leurs médicaments. Certains patients interrogés par Reuters n'étaient pas au courant de la procédure de signalement de la FDA.

Trois de ces patients, dont M. Heidlebaugh, ont raconté qu'ils avaient pris peur après avoir ressenti des impulsions qui les avaient poussés à se suicider en s'écrasant en voiture.

j'étais en train de conduire et je me suis dit: "Et si je donnais un coup de volant sur ce pont?", a déclaré Lisa Wood, une échographiste de 33 ans de Caroline du Nord qui a perdu 70 kilos grâce au Wegovy. "Il ne m'est pas venu à l'esprit que c'était à cause de Wegovy

Lisa Wood a déclaré que ses symptômes se sont atténués après qu'elle a cessé de prendre le médicament.

Sarah Sobol, 40 ans, de Buffalo (New York), a déclaré avoir eu des crises de panique, des hallucinations et des pensées suicidaires après avoir augmenté sa dose d'Ozempic, qu'elle avait pris en 2021 pour perdre du poids. Elle a ensuite trouvé sur Facebook des patients qui présentaient des symptômes similaires, a arrêté le médicament et a commencé à se sentir mieux.

si quelqu'un lui avait dit: "C'est un effet secondaire, vous ne perdez pas la tête", cela m'aurait vraiment aidée", a déclaré Mme Sobol, qui a suivi une thérapie pour faire face à ses symptômes. "Je pensais que je finirais dans un service psychiatrique. J'étais terrifiée à l'idée de ne plus être normale"

Certains patients ont déclaré à Reuters qu'ils avaient poursuivi la thérapie, malgré les pensées suicidaires, parce que les médecins leur avaient assuré que le médicament n'en était pas la cause. Katherine, une infirmière de Caroline du Nord âgée de 37 ans et mère de deux enfants, qui s'est exprimée à la condition de n'être identifiée que par son prénom, a déclaré qu'elle s'était souvent imaginée en train de se tirer une balle pendant qu'elle prenait du Wegovy. Un soir, elle s'est rendue aux urgences. On lui a donné des médicaments contre l'anxiété et elle est sortie rapidement. Elle raconte qu'un membre du personnel des urgences lui a dit: "'Vous êtes une mère. Cela arrive quand on est trop fatiguée"

Katherine avait perdu 70 livres sous Wegovy, mais elle est passée à Mounjaro. Elle a déclaré ne pas avoir eu de pensées suicidaires avec ce médicament.

Certains patients, dans des rapports adressés à la FDA et des entretiens avec Reuters, ont déclaré qu'ils avaient déjà souffert de dépression par le passé, mais que les sentiments qu'ils ressentaient sous l'effet des médicaments à base de GLP-1 étaient plus intenses.

Jayson Chesnutt, un patient de 49 ans sous Mounjaro, a déclaré à Reuters que ses idées noires l'avaient incité à se rendre à l'hôpital psychiatrique de l'Indiana où il travaille en tant qu'infirmier. Il a finalement décidé de continuer à prendre le médicament, car sa glycémie s'était améliorée et il avait perdu 75 livres en cinq mois.

Chesnutt continue à se sentir déprimé et, parfois, suicidaire. Mais il dit qu'il peut gérer ces sentiments maintenant qu'il est conscient de la cause possible. Il est favorable à une mise en garde plus ferme à l'intention des consommateurs.

"Les gens doivent savoir que ce qu'ils ressentent n'est peut-être pas la vérité", a-t-il déclaré.