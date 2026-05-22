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InPost : l'offre de 9 milliards de dollars du consortium mené par FedEx et Advent s'ouvrira le 26 mai
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre: le consortium est dirigé à la fois par Advent et FedEx, et non par FedEx seul)

La société polonaise de consignes à colis InPost INPST.AS a déclaré vendredi que l'offre de rachat de 7,8 milliards d'euros (9 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé de FedEx FDX.N , d'Advent International et d'autres investisseurs d'InPost se déroulerait du 26 mai au 27 juillet.

Les autorisations réglementaires pour l'opération ont déjà été obtenues en Chine, en Israël, en Italie, en Turquie et en Ukraine, tandis que les examens menés par la Commission européenne et le Vietnam devraient être achevés au cours du second semestre 2026, a indiqué la société dans un communiqué. L'offre publique d'achat entièrement en numéraire annoncée en février et recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration d'InPost est soutenue par 48% des actionnaires. Toutefois, pour que l'opération aboutisse, 80% des actions doivent être apportées.

Bien que les deux sociétés resteront des concurrents indépendants, l'offre de 15,60 € par action permettrait à la société américaine FedEx d'étendre sa présence en Europe tout en contribuant à la création d'un leader européen des consignes à colis.

Les actions d'InPost seraient retirées de la cote de la Bourse Euronext Amsterdam une fois l'opération finalisée.

Deux assemblées générales extraordinaires seront convoquées pour informer les actionnaires de l'offre, a indiqué InPost.

($1 = 0,8610 euro)

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