InPost Group et Vinted lancent un partenariat européen de livraison de commerce électronique

LONDRES, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- InPost Group, le principal fournisseur européen de services de vente en ligne, a signé un accord de partenariat de cinq ans avec Vinted, le plus grand marché en ligne en Europe dédié à l'échange entre consommateurs (C2C), afin de devenir l'un des partenaires de livraison de Vinted en Europe . Le service sera fourni sous la marque InPost au Royaume-Uni, en Pologne et en Italie, et sous la marque Mondial Relay en France , en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne.

L'accord tirera parti du vaste réseau transfrontalier de 35 000 emplacements de livraison hors domicile d'InPost, offrant aux membres de Vinted une option économique et pratique qui leur permet de recevoir leurs achats à un moment qui leur convient, plutôt que d'attendre à la maison pour recevoir des colis. En plus des économies réalisées grâce à la livraison à domicile, l'expédition aux casiers à colis automatisés de l'entreprise et à d'autres emplacements réduit les émissions de CO 2 jusqu'aux deux tiers dans les villes par rapport aux services de livraison à domicile.

« Il s'agit de notre premier partenariat de livraison paneuropéen, impliquant les huit marchés où nous sommes présents, et nous sommes convaincus que ce n'est que le début », a déclaré Rafał Brzoska, PDG d'InPost. « Notre accord avec Vinted prouve qu'InPost a l'envergure et les compétences nécessaires pour être un partenaire stratégique de livraison hors domicile pour les entreprises opérant sur les marchés à travers l' Europe , avec un accent particulier sur les services hors domicile. Nous sommes heureux de faire partie de la solution de livraison de Vinted. »

Vytautas Atkočaitis, directeur de la navigation chez Vinted, a déclaré : « En tant qu'entreprise qui offre à ses membres d'excellents choix sur la façon d'envoyer et de recevoir des colis, en mettant particulièrement l'accent sur les options de PUDO et de casiers, nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat fructueux avec InPost et Mondial Relais dans plusieurs marchés en Europe. »

Vinted est le plus grand marché d'échange en ligne entre consommateurs en Europe , dédié à la mode d'occasion, avec plus de 50 millions de membres dans 13 pays européens, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada .

InPost (AEX: INPST) est la première plateforme de commerce électronique en Europe . Fondé en Pologne par Rafał Brzoska en 1999, InPost dispose d'un réseau de plus de 20 000 casiers à colis en Pologne, au Royaume-Uni et en Italie, et fournit également des services de coursier et des services de préparation de commande pour plus de 40 000 commerçants en ligne en Pologne.

Stratégiquement positionné dans l'écosystème du cybercommerce en plein développement, InPost profite des tendances positives du marché, ce qui lui permet d'élargir rapidement son réseau.

Les casiers automatiques à colis d'InPost offrent aux consommateurs une option de livraison peu coûteuse, flexible, pratique et sans contact qui est la solution la plus écologique pour les livraisons de commerce électronique : l'envoi de colis aux casiers InPost réduit les émissions de CO 2 de deux tiers par rapport aux livraisons à domicile dans les régions urbaines et jusqu'à 90 % dans les régions rurales. Il réduit également le trafic et offre une solution pour les consommateurs de recevoir des colis 24 h/24, 7 jours sur 7, sans avoir à attendre les livraisons à leur domicile.

L'infrastructure informatique très efficace d'InPost et la mise en œuvre rapide de nouvelles technologies constituent une base solide pour ses activités et son développement. L'application mobile d'InPost est l'une des applications les plus populaires en Pologne.

Les actions de la société ont fait leurs débuts sur Euronext Amsterdam en janvier 2021.

En juillet 2021, InPost a conclu l'acquisition de Mondial Relay, premier fournisseur français de services de livraison de colis hors domicile, qui exerce ses activités en France , au Benelux et dans la péninsule ibérique, ce qui fait de l'entreprise polonaise la plus grande plateforme de livraison en ligne en Europe . En 2021, InPost et Mondial Relay ont livré plus de 517 millions de colis.

Vinted est le plus grand marché en ligne international de C2C en Europe , dédié à la mode d'occasion, avec une base de membres croissante de plus de 50 millions de membres couvrant 15 marchés en Europe et en Amérique du Nord : France , Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal , Autriche, Pologne, République tchèque, Lituanie, Luxembourg , Royaume-Uni ainsi que les États-Unis et le Canada . Fondée en 2008 en Lituanie par Milda Mitkute et Justas Janauskas, et rejoint en 2011 par le premier investisseur et directeur d'exploitation, Mantas Mikuckas, la société est désormais dirigée par Thomas Plantenga, PDG, et soutenu par six sociétés de capital-risque de premier plan : Accel, Burda Principal Investments, EQT Growth, Insight Venture Partners, Lightspeed Venture Partners et Sprints Capital. Dans le but de faire de l'occasion le premier choix dans le monde, Vinted aide ses membres à vendre et à acheter à d'autres membres des vêtements et des accessoires d'occasion, faisant du shopping une expérience mobile et sociale grâce à des interactions individuelles avec les membres de la même communauté. La start-up européenne est basée à Vilnius , avec des bureaux à Amsterdam , Berlin , Utrecht et Prague . Elle compte 1 000 employés.

