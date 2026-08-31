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InPost dépasse de peu les prévisions du deuxième trimestre, mais revoit ses prévisions à la baisse
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 08:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les prévisions et les résultats aux paragraphes 2 et 5, d'une citation du directeur général au paragraphe 3, ainsi que du contexte de l'offre publique d'achat aux paragraphes 6 et 7.)

La société de consignes à colis InPost

INPST.AS , qui fait l'objet d'une offre publique d'achat émanant d'un consortium mené par FedEx FDX.N et Advent International, a légèrement dépassé les attentes du marché concernant son résultat opérationnel du deuxième trimestre, mais a revu à la baisse lundi ses prévisions pour 2026 concernant cet indicateur.

Cette révision à la baisse des perspectives, qui font désormais passer le bénéfice récurrent annuel d'une stagnation à une baisse de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre, s'explique par les coûts d'investissement, un environnement tarifaire plus concurrentiel sur le marché polonais, où InPost est implantée, ainsi que par la transformation en cours de ses activités au Royaume-Uni et en Irlande, a-t-elle indiqué.

"Le Royaume-Uni reste un chantier en cours", a déclaré le fondateur et directeur général Rafal Brzoska dans un communiqué, faisant référence à la refonte de l’ancienne activité Yodel, axée sur la réduction des coûts par colis et l’optimisation de l’utilisation de son réseau logistique.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté d’InPost s’est élevé à 1,04 milliard de zlotys (277,6 millions de dollars) au deuxième trimestre, alors que les analystes interrogés par la société tablaient en moyenne sur 1,01 milliard de zlotys.

Toutefois, sa marge bénéficiaire de base ajustée a chuté de 3,3 points de pourcentage au cours du trimestre et de 5,7 points de pourcentage au cours du premier semestre.

InPost fait l’objet d’une offre publique d’achat de 7,8 milliards d’euros (9,0 milliards de dollars) émanant d’un groupe d’investisseurs mené par FedEx et la société de capital-investissement Advent. L’offre, lancée en mai et ayant obtenu toutes les autorisations réglementaires, restera valable jusqu’au 18 septembre.

Bien que les deux entreprises soient appelées à rester des concurrents indépendants après l’acquisition, cette opération permettrait à FedEx, dont le siège est aux États-Unis, d’étendre sa présence en Europe tout en contribuant à la création d’un leader européen des consignes à colis.

(1 dollar = 3,7469 zlotys)

(1 dollar = 0,8630 euro)

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