Inondations record à New York après le passage d'Ida, au moins 44 morts

par Barbara Goldberg et Nathan Layne

MAPLEWOOD, New Jersey, 3 septembre (Reuters) - Les crues soudaines provoquées par le passage de la tempête Ida dans le Nord-Est des Etats-Unis ont fait au moins 44 morts, ont déclaré jeudi les autorités.

Dans de vastes zones de New York, du New Jersey, du Connecticut et de la Pennsylvanie, les résidents ont dû faire face aux dégâts provoqués par la tempête.

Au moins 13 personnes ont été tuées à New York, trois personnes ont perdu la vie dans le comté de Westchester et le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé dans un tweet qu'au moins 23 personnes étaient mortes dans l'Etat.

Trois habitants du Queens ont été retrouvés morts dans leur cave. Quatre habitants d'Elizabeth, dans le New Jersey, sont morts à Oakwood Plaza, un ensemble d'immeubles sociaux submergé par 2,4 mètres d'eau, a déclaré une porte-parole de la municipalité.

Le comté de Somerset, toujours dans le New Jersey, a annoncé le décès de quatre automobilistes surpris par les flots, ainsi qu'une personne disparue.

L'ouragan Ida, qui s'est abattu il y a trois jours sur la Louisiane, s'est transformé en tempête tropicale avant de remonter vers le nord-est des Etats-Unis, déversant jusqu'à 20 cm d'eau en moins de 24 heures à New York, un record pour la ville.

"En raison du changement climatique, c'est une situation à laquelle nous allons devoir faire face régulièrement", a dit Kathy Hochul, la nouvelle gouverneure de New York.

Le nombre de désastres provoqués par le changement climatique, comme les inondations et les canicules, a été multiplié par cinq au cours des 50 dernières années, selon un rapport publié en début de semaine par une agence des Nations unies.

Le président américain, Joe Biden, a déclaré jeudi que le gouvernement fédéral se tenait prêt à apporter "tout l'aide nécessaire" aux zones sinistrées.

