Innovative Rail Technologies (IRT) choisit Forsee Power pour rétrofiter des locomotives de manœuvre aux États-Unis

Paris, le 20 février 2025 – 18h00 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSEE – la « Société »), expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce qu’Innovative Rail Technologies (IRT) a choisi le système de batteries FORSEE ZEN PLUS pour rétrofiter des locomotives aux États-Unis.



