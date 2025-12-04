InnoScience, société cotée à Hong Kong, atteint un sommet de deux semaines grâce à son partenariat avec Onsemi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions d'InnoScience (Suzhou) Technology 2577.HK ont bondi de 6,5 % pour atteindre 78,15 dollars HK, leur niveau le plus élevé depuis le 20 novembre

** L'action est en passe de connaître la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 27 octobre

** Le producteur chinois de produits semi-conducteurs à base de nitrure de gallium sur silicium (GaN-on-Si) a annoncé un accord de coopération stratégique avec Onsemi ON.O afin d'accélérer conjointement l'application et le déploiement du GaN dans l'industrie

** Les capacités de fabrication de GaN d'InnoScience seront intégrées à l'expérience d'Onsemi en matière de conditionnement et d'intégration de systèmes, afin d'accélérer la mise en œuvre de GaN dans les véhicules à énergie nouvelle, l'intelligence artificielle, les centres de données et l'industrie - InnoScience

** InnoScience s'attend à ce que l'accord apporte à l'entreprise des centaines de millions de dollars US en ventes de GaN dans les années à venir, tout en offrant aux deux parties un avantage de premier plan dans le développement du marché et le déploiement dans des domaines clés - InnoScience

** Depuis le début de l'année, l'action InnoScience a augmenté de 140,6 %, l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a augmenté de 23,6 %