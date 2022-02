Innocap rachète la plateforme de comptes gérés de hedge funds de BNY Mellon

(NEWSManagers.com) - La société canadienne Innocap Investment Management a trouvé un accord définitif pour l’acquisition de l’activité HedgeMark du groupe américain BNY Mellon. HedgeMark est la plateforme de comptes gérés de hedge funds et de services de gestion de risque de BNY Mellon.

Innocap a l’ambition de s’imposer comme la plateforme d’investissement alternatif technologique de référence pour les investisseurs institutionnels. La firme procédera au rachat via une combinaison d’actions et de cash. Par conséquent, BNY Mellon va acquérir une part minoritaire dans le capital d’Innocap, qui aide les allocataires d’actifs institutionnels dans leur gestion alternative via des services de comptes gérés (solutions d’investissement personnalisées, transparence accrue, etc). La transaction devrait être clôturée dans le courant du premier semestre 2022 après aval des régulateurs concernés.

Outre BNY Mellon et la direction de HedgeMark qui y feront leur entrée à l’issue de la transaction, le capital d’Innocap est aussi détenu par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), BNP Paribas ainsi que la direction d’Innocap. La firme va de plus accueillir deux nouveaux investisseurs institutionnels, le Fonds de solidarité FTQ et Walter Global Asset Management.

Sur le plan organisationnel, la fusion d’HedgeMark et d’Innocap étendra le nombre d’employés à plus de 300. Les dirigeants actuels de HedgeMark rejoindront Innocap pour y occuper des rôles senior dont Josh Kestler qui deviendra président d’Innocap.