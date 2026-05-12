INNIO, fournisseur de solutions énergétiques soutenu par Advent, annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 1, 5, 6 et 10; contexte tout au long du texte)

INNIO Holding, soutenue par Advent International, a annoncé lundi, dans son dossier de demande d'introduction en bourse aux États-Unis, une hausse de plus de 35 % de son chiffre d'affaires trimestriel, se positionnant ainsi pour tirer parti de la demande croissante en infrastructures énergétiques liée à l'essor de l'IA.

Le fournisseur de solutions énergétiques n'a toutefois pas révélé les conditions de l'offre dans son dossier.

Alors que le marché des introductions en bourse a montré des signes de reprise ces dernières semaines, la volatilité et l'incertitude géopolitique continuent de freiner l'appétit pour le risque des investisseurs, incitant les entreprises à agir rapidement tant que la fenêtre d'introduction reste ouverte.

Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power a fait son entrée sur les marchés publics en février, et le développeur d'énergie géothermique Fervo Energy a revu à la hausse son introduction en bourse lundi.

INNIO, créée en 2018 après qu'Advent a accepté d'acheter la division d'énergie distribuée de General Electric dans le cadre d'une transaction de 3,25 milliards de dollars , a déclaré un chiffre d'affaires de 668,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 494 millions de dollars un an plus tôt.

Elle a toutefois enregistré une perte nette trimestrielle de 9 millions de dollars, contre un bénéfice net de 35 millions de dollars un an plus tôt.

La demande en systèmes de production d'électricité et d'alimentation de secours s'est accélérée à mesure que les entreprises technologiques augmentent la capacité de leurs centres de données pour prendre en charge les charges de travail liées à l'IA, ce qui profite aux fournisseurs d'énergie distribuée.

La production d'énergie distribuée permet de produire de l'électricité à proximité du point de consommation, plutôt que de dépendre de grandes centrales électriques centralisées et de réseaux de transport à longue distance.

INNIO fournit des systèmes d'énergie distribuée qui utilisent des moteurs à gaz pour produire de l'électricité, de la chaleur et de la compression pour des infrastructures critiques, notamment des centres de données, des services publics et des opérations industrielles.

Au 31 décembre, la société disposait d'une base installée d'environ 44 gigawatts et fournissait 3,4 GW d'électricité, contre respectivement 42 GW et 2,5 GW un an plus tôt.

La société vise une cotation sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "INIO". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'opération.