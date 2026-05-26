Innio, fabricant de moteurs à gaz soutenu par Advent et l'ADIA, vise une valorisation de 20,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4, 5 et 10) par Arasu Kannagi Basil

Le fabricant de moteurs à gaz Innio a déclaré mardi qu'il visait une valorisation pouvant atteindre 20,25 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'il cherche à tirer parti de l'engouement des investisseurs pour les entreprises qui alimentent le boom de l'IA.

AI Alpine, principal actionnaire d'Innio, basé à Munich (Allemagne) et détenu conjointement par des fonds gérés par Advent International et l'Abu Dhabi Investment Authority, cherche à lever jusqu'à 2,03 milliards de dollars en proposant 75 millions d'actions à un prix compris entre 24 et 27 dollars par action.

Alors que les investisseurs restent inquiets quant au potentiel de l'IA à bouleverser les entreprises, l'attention s'est déplacée vers les « pioches et pelles » qui alimentent le développement de cette technologie – de l'électrification à la chaîne d'approvisionnement des centres de données.

“À l’approche de l’introduction en bourse de SpaceX, tous les éléments sont réunis pour tout ce qui touche à l’IA et à l’espace. Les investisseurs s’attendent fortement à ce que les entreprises de ces secteurs mènent la prochaine vague de croissance économique mondiale”, a déclaré à Reuters Josef Schuster, directeur général d’IPOX.

“De ce fait, le contexte actuel est extrêmement favorable aux introductions en bourse à venir dans ces secteurs.”

Innio fabrique des moteurs à gaz sous ses marques Jenbacher et Waukesha pour des infrastructures critiques telles que les centres de données, et a bénéficié de la hausse de la demande en électricité liée au développement de l’IA.

Ses commandes annuelles d'équipements pour centres de données ont été multipliées par environ 16 entre 2020 et 2025.

Advent, la société américaine de rachat, a repris l'activité d'énergie distribuée de General Electric pour créer Innio en tant que société indépendante dans le cadre d'une transaction de 3,25 milliards de dollars en 2018. En 2023, le fonds souverain ADIA a pris une participation minoritaire dans l'entreprise.

Sous la houlette d'Advent, Innio a renforcé sa présence en Amérique du Nord, en augmentant ses investissements dans les capacités de fabrication et d'assemblage aux États-Unis.

“Le sentiment des investisseurs devrait également bénéficier des solides performances post-scission des anciennes filiales de GE, en particulier GE Vernova”, a déclaré M. Schuster.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération. Innio sera cotée au Nasdaq sous le symbole “INIO”.