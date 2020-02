Innelec Multimedia : "Un marché des consoles qui pèse sur le T3"

Chiffre d'affaires T3 2019/20

Suite à la publication de son chiffre d'affaires S1 à 42,4 M€ (+8,2%), Innelec fait part d'un CA T3 de 43,8 M€ (-6,6%), en dessous de nos attentes compte tenu d'un ralentissement plus marqué que prévu du marché des jeux et consoles (attentisme lié à la sortie de la 9ème génération de consoles). Avec un marché qui a accusé une baisse de 18% sur 9m (GSD), Innelec a tout de même surperformé en affichant une baisse de 9% sur ses ventes de consoles et de jeux. Les produits sous licence sont toujours bien orientés avec une hausse de 36% sur 9m.

Recommandation

Suite à cette publication, compte tenu de l'exposition d'Innelec au marché des jeux et consoles et du changement de nos estimations, notre objectif de cours ressort à 4,80 € (vs 7,80 €). Notre recommandation est passe à Neutre (vs Achat).