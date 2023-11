Innelec confirme son éligibilité au PEA-PME

INNELEC, société cotée sur Euronext Growth Paris (ALINN - FR0000064297), confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, sur la base des comptes annuels consolidés de son dernier exercice 2022-23 clos le 31 mars 2023.



INNELEC respecte les critères d’éligibilité des entreprises au PEA-PME fixés par l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, à savoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.



En conséquence, les actions INNELEC peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) classique.