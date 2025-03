Innate Pharma: un abstract sélectionné pour l'AACR information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Innate Pharma indique qu'un abstract concernant son conjugué anticorps-médicament IPH4502, actuellement évalué dans un essai clinique de phase 1 dans des tumeurs solides avancées, a été sélectionné pour le congrès annuel de l'AACR qui se tiendra du 25 au 30 avril à Chicago.



IPH4502 a démontré une efficacité antitumorale en préclinique dans des modèles présentant une résistance primaire ou acquise à l'enfortumab vedotin et dans des tumeurs exprimant des niveaux faibles à modérés de Nectine-4, montrant son potentiel au-delà du carcinome urothélial.



Par ailleurs, Jonathan Dickinson, le président du directoire d'Innate Parma, interviendra lors d'une session à l'AACR Oncology Industry Partnering Event, pour présenter le portefeuille et la stratégie de la société biopharmaceutique.





