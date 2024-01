Innate Pharma renforce son équipe de direction

(AOF) - Innate Pharma SA a renforcé la gouvernance de la société et son équipe de Direction avec la nomination de deux nouveaux membres du Directoire. Arvind Sood, Vice-Président Exécutif, Président des opérations américaines et le Dr Sonia Quaratino, Vice-Présidente Exécutive, Directrice Médicale rejoignent donc Hervé Brailly (Président du Directoire par intérim) et Yannis Morel (Vice-Président Exécutif, Directeur des opérations).

Yannis Morel, actuellement Vice-Président Exécutif, stratégie produits et business development, et membre du Directoire, prend de nouvelles responsabilités en étant promu Vice-Président Exécutif, Directeur des opérations et ajoute à ses missions en cours la responsabilité de la recherche et du développement précoce, et travaillera avec le Pr. Eric Vivier, Directeur Scientifique, et Nicola Beltraminelli, Directeur du Développement, d'Innate Pharma.

Le Dr Sonia Quaratino, actuellement Vice-Présidente Exécutive, Directrice Médicale, devient membre du Directoire. Le Dr Quaratino a rejoint Innate Pharma en octobre 2023 en apportant plus de 25 ans d'expérience dans la recherche fondamentale, le développement clinique et la médecine translationnelle. Elle a travaillé dans le milieu universitaire, pour de grandes entreprises pharmaceutiques et des biotechs.

Arvind Sood rejoint la Société et est nommé au poste nouvellement créé de Vice-Président Exécutif Innate Pharma SA et Président des opérations américaines. Arvind rejoint également le Directoire d'Innate Pharma. Basé aux Etats-Unis, Arvind sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie d'Innate aux Etats-Unis. Il participera à la recherche de nouveaux investisseurs américains et d'opportunités de partenariats aux États-Unis, y compris avec les institutions académiques et les leaders d'opinion cliniques.

Hervé Brailly est Président du Directoire par intérim depuis le 1er janvier 2024, dans l'attente d'un successeur permanent au poste de Président du Directoire. Hervé Brailly était anciennement Président du Conseil de Surveillance. Il est un des co-fondateurs de la Société et a été son Président du Directoire jusqu'en décembre 2016.

