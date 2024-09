Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: présentation de données du cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 07:49









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce qu'AstraZeneca a présenté des données intermédiaires de l'étude de Phase 2 NeoCOAST-2 (NCT05061550) au cours de la conférence mondiale sur le cancer du poumon (WCLC, World Conference on Lung Cancer) le 8 septembre 2024.



L'étude randomisée NeoCOAST-2 a pour but d'évaluer la tolérance et l'efficacité de durvalumab seul ou associé à de nouveaux agents et à la chimiothérapie en traitement néoadjuvant dans le cancer du poumon non à petites cellules opérable et au stade précoce, suivi d'un traitement adjuvant par durvalumab avec ou sans ces nouveaux agents.



Dans cette analyse préliminaire portant sur les 60 premiers patients sur les 72 que comprendra le bras 2, monalizumab ajouté à durvalumab et à la chimiothérapie à base de doublets de sels de platine, a obtenu un taux de réponse pathologique complète de 26,7% [intervalle de confiance (IC) à 95% ; 16,1 - 39,7] et un taux de réponse pathologique majeure de 53,3% [IC à 95% ; 40,0 - 66,3].



Le traitement dans le bras 2 a montré un profil de tolérance acceptable et n'a pas eu d'impact sur le taux de chirurgie.



Le Dr Sonia Quaratino, Directrice Médicale d'Innate Pharma a déclaré ' Monalizumab est le premier inhibiteur de point de contrôle ciblant le récepteur NKG2A sur les cellules NK et T CD8. Nous restons très enthousiastes quant au potentiel d'étendre le bénéfice clinique de durvalumab dans les phases néoadjuvante et/ou adjuvante avec l'ajout de monalizumab pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules. Nous attendons avec impatience l'analyse finale et la transformation de ces données préliminaires en données sur la survie des patients. '





Valeurs associées INNATE PHARMA 2,13 EUR Euronext Paris +0,71%