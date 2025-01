Innate Pharma: la nouvelle stratégie saluée en Bourse information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 12:24









(CercleFinance.com) - L'action Innate Pharma se traite en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris au lendemain de la présentation par la société de biotechnologie au stade clinique d'une nouvelle orientation stratégique.



Vers 12h15, le titre s'adjuge plus de 7%, alors que l'indice CAC Mid & Small affiche au même moment une hausse de l'ordre de 0,2%.



Dans un communiqué diffusé hier soir, Innate a officialisé le déploiement d'une nouvelle stratégie de transformation destinée à accélérer sa croissance.



D'après la biotech, cette approche doit être axée sur le développement clinique précoce de molécules propriétaires présentant un potentiel en monothérapie.



Dans le détail, l'entreprise compte stimuler l'innovation grâce à sa plateforme propriétaire 'Anket' qui produit des 'NK cell engagers' susceptibles de cibler différents types de cancers.



Innate explique également vouloir accélérer le développement de conjugués anticorps-médicaments (ADC), des traitements différenciés et hautement ciblés qui combinent la spécificité des anticorps monoclonaux avec la puissance des molécules cytotoxiques.



Enfin, la société indique vouloir faire progresser les actifs actuellement en stade de développement avancé grâce à des partenariats, l'idée étant de confiant ses thérapies avec l'objectif de maximiser leur potentiel thérapeutique et leur portée.



Si le titre réagissait favorablement à ces annonces, les analystes d'Invest Securities estimaient ce matin que ces annonces étaient essentiellement d'ordre cosmétique.



'Selon nous, rien ne change fondamentalement avec la stratégie qui était déployée jusqu'alors, cette annonce visant probablement à marquer la reprise du leadership par Jonathan Dickinson qui a récemment pris ses fonctions de président du directoire du groupe depuis le 1er novembre 2024', indique la société de Bourse dans une note de réaction.





