Innate Pharma: Jonathan Dickinson (ex-Incyte) nommé président du directoire

Jonathan Dickinson occupait le poste de vice-président exécutif et directeur général Europe chez Incyte depuis 2016 après avoir exercé des responsabilités de direction chez Ariad Pharmaceuticals, une biotech américaine spécialisée en oncologie, et chez Bristol-Myers Squibb. Il a auparavant passé 13 ans chez Hoffmann-La Roche, où il a contribué au succès de plusieurs produits phares en oncologie.

(AOF) - Innate Pharma annonce que son conseil de surveillance a nommé Jonathan Dickinson au poste de président du directoire. Cette biotech au stade clinique qui développe des traitements d’immunothérapies contre le cancer précise que la nomination prendra effet le 1er novembre 2024. Jonathan Dickinson succède à Hervé Brailly, co-fondateur de la société et président du directoire par intérim durant la période de recherche.

