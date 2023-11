Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: horizon de trésorerie au 2e semestre 2025 information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 14:05









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Innate Pharma affiche une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers s'élevant à 121,9 millions d'euros au 30 septembre 2023, 'avec un horizon prévu au cours du deuxième semestre 2025'.



'Grâce à notre solide position de trésorerie, nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie de développement de produits innovants propriétaires et en partenariat', commente son président du directoire Mondher Mahjoubi.



Le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2023 s'élevait à 36,5 millions d'euros (contre 44,3 millions un an auparavant), composé majoritairement de la reconnaissance des paiements reçus dans le cadre des accords avec AstraZeneca, Sanofi et Takeda.





