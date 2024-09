Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: feu vert de la FDA pour une étude information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que la FDA américaine a autorisé l'initiation du développement clinique et d'un essai clinique de phase 1 avec son conjugué anticorps-médicament (ADC) IPH4502, essai qu'il prévoit de débuter dans les prochains mois.



L'étude, ouverte et multicentrique, comprendra une partie 1 d'escalade de la dose et une partie 2 d'optimisation de la dose. Elle évaluera la sécurité, la tolérance et l'efficacité préliminaire d'IPH4502 en monothérapie dans certaines tumeurs solides avancées.



Plus précisément, l'ADC sera étudié dans des tumeurs connues pour exprimer Nectine-4, comme le carcinome urothélial, les cancers du poumon non à petites cellules, du sein, de l'ovaire, gastrique ou colorectal.





