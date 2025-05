Innate Pharma: données de suivi probantes pour lacutamab information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 08:48









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la présentation de données de suivi à long terme 'probantes' de l'essai clinique de phase II TELLOMAK évaluant son lacutamab, lors du congrès annuel 2025 de la société américaine d'oncologie clinique (ASCO), à Chicago.



Ces données confirment une activité clinique significative chez les patients présentant un syndrome de Sézary lourdement prétraités, avec un taux de réponse globale de 42,9% ainsi qu'une durée de réponse 'remarquable' de 25,6 mois.



Elles confirment également une activité significative chez les patients atteints de mycosis fongoïde lourdement prétraités avec un taux de réponse globale de 19,6%, activité antitumorale observée chez tous les patients.





