Innate Pharma: données dans le lymphome à présenter à l'EHA

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce présenter des données précliniques sur IPH6501, son ANKET ciblant CD20 en cours de développement dans un essai clinique de phase 1/2, au congrès annuel de l'association européenne d'hématologie (EHA) qui se tient du 12 au 15 juin à Milan.



Selon le laboratoire pharmaceutique, les données précliniques présentées démontrent une forte activité antitumorale in vitro dans des échantillons dérivés de patients présentant un lymphome diffus à grande cellules B (LDGCB) ou un lymphome folliculaire.



De plus, une amélioration de l'efficacité antitumorale est observée, dans des modèles précliniques in vivo, lors de la combinaison d'IPH6501 avec R-CHOP, le traitement initial de référence pour les patients atteints d'un LDGCB ou d'un lymphome folliculaire.





