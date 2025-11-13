 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 310,30
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Innate Pharma dispose de financements jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026
information fournie par AOF 13/11/2025 à 09:40

(AOF) - Innate Pharma a annoncé disposer d’une trésorerie et de ses équivalents de 56,4 millions d’euros au 30 septembre 2025, ce qui lui permet de financer ses activités jusqu’à la fin du troisième trimestre 2026. Par ailleurs, le chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année s’est élevé à 2,3 millions d’euros, contre 10,2 millions d’euros un an plus tôt. Les revenus proviennent majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.

La société de biotechnologie a confirmé son intention de restructurer son organisation. Les licenciements prévus seront mis en œuvre dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui devrait être achevé au cours du premier semestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

INNATE PHARMA
1,6700 EUR Euronext Paris +0,60%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank