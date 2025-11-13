Innate Pharma dispose de financements jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026

(AOF) - Innate Pharma a annoncé disposer d’une trésorerie et de ses équivalents de 56,4 millions d’euros au 30 septembre 2025, ce qui lui permet de financer ses activités jusqu’à la fin du troisième trimestre 2026. Par ailleurs, le chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année s’est élevé à 2,3 millions d’euros, contre 10,2 millions d’euros un an plus tôt. Les revenus proviennent majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.

La société de biotechnologie a confirmé son intention de restructurer son organisation. Les licenciements prévus seront mis en œuvre dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui devrait être achevé au cours du premier semestre 2026.

