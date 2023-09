Innate Pharma: bénéfice en baisse, mais trésorerie 'solide' information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 12:16

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice sur les six premiers mois de l'année, la société de biotechnologies ayant pâti du repli des revenus liés à ses accords de licence, notamment de la part de Sanofi.



L'entreprise marseillaise affiche un bénéfice net de 1,7 million d'euros au titre du premier semestre 2023, à comparer avec un bénéfice net de 6,3 millions d'euros au premier semestre 2022.



Dans son communiqué, la biotech explique que les produits opérationnels relatifs aux activités poursuivies ont reculé à 40,2 millions d'euros sur le semestre, contre 45,6 millions d'euros un an plus tôt.



AU 30 juin dernier, Innate affichait une situation de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'actifs financiers de 124,7 millions d'euros, contre 136,6 millions d'euros un an plus tôt, un montant jugé 'toujours solide' par les analystes d'Invest Securities.



Vers 12h00, l'action reculait toutefois de plus de 2% à la Bourse de Paris.