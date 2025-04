Innate Pharma: augmentation de capital réservée à Sanofi information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce une augmentation de capital de 15 millions d'euros réservée à Sanofi, comme annoncé le 23 avril en marge de la restructuration d'un accord de licence, et compte tenu des conditions de marché satisfaisantes.



Sanofi s'est ainsi engagé à souscrire à 8.345.387 nouvelles actions au prix de 1,7974 euro par action. La clôture de l'opération est prévue le 25 avril et les actions nouvellement émises seront admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Le produit de cette augmentation de capital sera utilisé pour les besoins généraux d'Innate, y compris l'extension de sa trésorerie pour soutenir la poursuite de la mise en oeuvre de sa stratégie pour son portefeuille et la création de valeur à long terme.





Valeurs associées INNATE PHARMA 1,7600 EUR Euronext Paris -2,44%