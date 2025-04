Innate Pharma: accord de 2016 avec Sanofi restructuré information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la restructuration de l'accord de recherche et de licence conclu en 2016 avec Sanofi, Innate reprenant ainsi les droits sur SAR443579 (SAR'579)/IPH6101, l'ANKET ciblant CD123 en cours de développement dans la leucémie aiguë myéloïde.



Les deux groupes ont aussi conclu un accord selon lequel Sanofi pourrait réaliser un investissement potentiel jusqu'à 15 millions d'euros sous la forme de nouvelles actions de la société biopharmaceutique, sous réserve de conditions de marché satisfaisantes.



Sanofi poursuivra l'exploration de SAR'514/IPH6401, l'ANKET ciblant BCMA dans les indications auto-immunes, et Innate reste éligible à plus d'un milliard d'euros de paiements liés à des étapes de recherche et développement et commerciales.





Valeurs associées INNATE PHARMA 1,8280 EUR Euronext Paris +6,40%