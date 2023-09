Innate Pharma: 124,7 millions d'euros de trésorerie au 30 juin

(AOF) - Innate Pharma annonce un résultat net à 1,71 million d’euros au 1er semestre 2023, contre 6,3 millions d’euros il y a un an. La biotech enregistre un résultat opérationnel négatif de 398 000 euros contre un résultat positif de 8,49 millions il y a un an. Elle précise qu’au 30 juin 2023, le montant de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers courants et non courants détenus par la société s’élevait à 124,7 millions d’euros contre 136,6 millions d’euros au 31 décembre 2022.

" Grâce à notre solide position de trésorerie, nous avons continué de faire progresser notre portefeuille clinique et nous avons été ravis de voir les premières données cliniques de notre premier NK cell Engager issu de la plateforme ANKET, IPH6101/SAR'579 en partenariat avec Sanofi, présentées lors du congrès annuel de l'ASCO 2023" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. " Nous attendons avec impatience les prochaines données pour ce candidat-médicament ainsi que pour les autres projets innovants de notre portefeuille comme nos anticorps conjugués, domaine dans lequel nous avons signé un partenariat plus tôt cette année ".

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.