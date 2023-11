Innate Pharma: 121 millions de trésorerie, visibilité jusqu'au deuxième semestre 2025

(AOF) - Innate Pharma annonce que sa “trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers" s’élevaient à 121,9 millions d’euros au 30 septembre 2023, "avec un horizon prévu au cours du deuxième semestre 2025". La biotech spécialiste de l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire précise que son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2023 s’élevait à 36,5 millions d’euros contre 44,3 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2022.

Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires provient majoritairement de "la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca, Sanofi et Takeda".

"Grâce à notre solide position de trésorerie, nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de développement de produits innovants propriétaires et en partenariat" a commenté Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma."Nous sommes impatients de présenter les résultats finaux de l'étude de Phase 2 Tellomak avec lacutamab chez des patients atteints d'un syndrome de Sézary au prochain congrès annuel de l'ASH en décembre".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.