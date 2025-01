Innate: début d'une étude de phase 1 pour un ADC information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que le premier patient a été traité dans un essai clinique de phase 1 évaluant le profil de sécurité et la tolérance d'IPH4502, un nouveau conjugué anticorps-médicament (ADC) dans les tumeurs solides avancées connues pour exprimer Nectine-4.



Prévoyant le recrutement d'environ 105 patients, cette étude ouverte et multicentrique comprendra une partie 1 d'escalade de la dose et une partie 2 d'optimisation de la dose et évaluera la sécurité, la tolérance et l'efficacité préliminaire d'IPH4502 en monothérapie.



Parmi les tumeurs solides avancées connues pour exprimer Nectine-4, Innate Pharma cite le carcinome urothélial, les cancers du poumon non à petites cellules, du sein, de l'ovaire, gastrique, de l'oesophage ou colorectal.





