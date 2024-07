Initiation de couverture par Kepler Cheuvreux

Arverne Group, acteur industriel spécialisé dans les énergies renouvelables du sous-sol, annonce l’initiation de la couverture de son titre par Kepler Cheuvreux.

L’étude, intitulée «Betting on subsoil», est assortie d’une recommandation à l’achat avec un objectif de cours à 8,10€, soit un potentiel d’appréciation de 27,8% par rapport au cours d’ouverture du 23 juillet 2024.

Cette nouvelle collaboration marque la volonté d’Arverne Group de renforcer la visibilité boursière de son titre ainsi que d’élargir sa base d’investisseurs français et européens. Arverne Group rappelle que CIC Market Solutions et Oddo BHF suivent également le titre avec une recommandation à l’achat.