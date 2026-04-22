Inhibrx augmente, car le médicament expérimental lié au Keytruda de Merck attire l'attention des fabricants de médicaments

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22 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Inhibrx Biosciences INBX.O augmentent de 9 % à 91,49 $ avant la mise sur le marché ** Des fabricants de médicaments, dont Merck MRK.N , Merck KGaA et Ono Pharma, envisagent de son médicament expérimental contre le cancer, l'INBRX-106, selon des sources

** L'INBRX-106 est testé avec le Keytruda, un médicament anticancéreux à base immunitaire largement utilisé, qui vise à aider le système immunitaire à mieux attaquer les tumeurs

** Les sources ajoutent que l'INBRX-106 pourrait améliorer les taux de réponse à environ 45% contre ~30% avec le Keytruda seul, sur la base des données des premiers essais

** Selon les sources, INBX envisage une scission conjointe de l'INBRX-106 et d'un autre médicament anticancéreux expérimental, dont la valeur combinée est estimée à plus de 9 milliards de dollars si les essais réussissent.

** A la dernière clôture, INBX a progressé de ~6% depuis le début de l'année