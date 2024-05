Ingrédients naturels: Vinpai se lance à la conquête de l’Inde

(AOF) - Vinpai annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique avec Enhance Gourmet Foods, spécialiste de la fabrication de produits végétaliens en Inde, étendant ainsi sa présence internationale au marché indien. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique voit ce partenariat comme une première étape en ligne avec l’objectif de poursuivre son expansion en Asie.

Cette collaboration stratégique vise à accompagner Enhance Gourmet Foods dans la fabrication de fromage végétal-végan afin de "répondre à la demande croissante du marché indien" et de bénéficier du large réseau de distribution d'Enhance Gourmet Foods sur l'ensemble du territoire de l'Union indienne. Vinpai part à la conquête d'un marché qui lui donne "des perspectives de très forte croissance en termes de demande en produits végétaliens".

Vinpai fournira des ingrédients fonctionnels "plant-based" qui seront intégrés aux produits finis sur le nouveau site de son partenaire situé à Puné, en Inde. En contrepartie, Enhance Gourmet Foods s'appuiera sur le savoir-faire de Vinpai pour la fabrication de produits végétaliens (fromages, beurre, crème fraiche, etc.) en France.

